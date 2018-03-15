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Дорожные полицейские проверили водителей Красноярска на отзывчивость
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Дорожные полицейские проверили водителей Красноярска на отзывчивость 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
15 марта, в Международный день добрых дел красноярские автоинспекторы провели необычный эксперимент и проверили, насколько водители готовы совершать добрые поступки на дороге.
На одной из улиц Советского района краевого центра организаторы инсценировали техническую неисправность автомобиля. По задумке у девушки спустило колесо, она остановилась на проезжей части и выставила знак аварийной остановки. В течение часа 12 водителей вызвались помочь автоледи, попавшей в неприятную ситуацию на дороге. Каждого автолюбителя, не оставшегося равнодушным к чужой беде, инспекторы ДПС благодарили за отзывчивость, дарили сувениры с символикой ГИБДД и памятки с полезной информацией.
Цель мероприятия — напомнить водителям, что взаимовыручка на дороге и любой добрый поступок никогда не останется без внимания. Сегодня помог ты — завтра помогут тебе.
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