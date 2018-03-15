Дорожные полицейские проверили водителей Красноярска на отзывчивость

15 марта, в Международный день добрых дел красноярские автоинспекторы провели необычный эксперимент и проверили, насколько водители готовы совершать добрые поступки на дороге.

На одной из улиц Советского района краевого центра организаторы инсценировали техническую неисправность автомобиля. По задумке у девушки спустило колесо, она остановилась на проезжей части и выставила знак аварийной остановки. В течение часа 12 водителей вызвались помочь автоледи, попавшей в неприятную ситуацию на дороге. Каждого автолюбителя, не оставшегося равнодушным к чужой беде, инспекторы ДПС благодарили за отзывчивость, дарили сувениры с символикой ГИБДД и памятки с полезной информацией.

Цель мероприятия — напомнить водителям, что взаимовыручка на дороге и любой добрый поступок никогда не останется без внимания. Сегодня помог ты — завтра помогут тебе.