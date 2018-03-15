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Загруженность московских дорог оценивается в четыре балла
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Загруженность московских дорог оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Загруженность дорог в российской столице оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным затруднения в движении транспорта наблюдаются на внутренней стороне МКАД в юго-западной части магистрали — между районами Кунцево и Южное Тушино. Кроме того, затруднено движение на северо-востоке и востоке МКАД между районами Выхино-Жулебино и Северное Измайлово, а также на участке в районе пос. Мосрентген.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на северо-западе и севере — на участке от Белорусского до Рижского вокзалов. На Садовом кольце наиболее проблемные участки зафиксированы на западе, северо-западе и севере, а скорость автомобильного потока колеблется от 10 до 50 км/ч.
В центральной части Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой и Болотной набережных, на Чугунном и Комиссариатском мостах, на Новой Площади, в Театральном проезде, на Тверском и Рождественском бульварах, на ул. Пятницкая, Большая Лубянка, Большая Никитская, Неглинная, Большая Дмитровка, Большая Полянка.
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