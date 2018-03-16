На перегоне МЖД столкнулись автомобиль и электричка

На путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда и автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом N6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва", — говорится в заявлении.

Отмечается, что столкновения не удалось избежать, несмотря на примененное машинистом экстренное торможение. Автомобиль уже убрали с путей, но три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом. В результате инцидента никто не пострадал.