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На перегоне МЖД столкнулись автомобиль и электричка
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На перегоне МЖД столкнулись автомобиль и электричка 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
На путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда и автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом N6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва", — говорится в заявлении.
Отмечается, что столкновения не удалось избежать, несмотря на примененное машинистом экстренное торможение. Автомобиль уже убрали с путей, но три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале сообщило о смерти двух человек на станции «Удельная» Казанского направления Московской железной дороги.
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