Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты 

Водители теперь обязаны надевать светоотражающий жилет, если ночью решили выйти из машины на трассе вне населенного пункта. Новые правила вступили в силу накануне. Те же требования распространяются на дневное время, но только при условии плохой видимости. В ГИБДД пояснили, нормы призваны снизить количество несчастных случаев. Что касается наказания за отсутствие спецодежды, пока конкретно такой статьи нет. Этот вопрос в разработке. Но, по словам экспертов, инспекторы могут привлечь тех водителей, которые, попав в аварию, вышли без жилета, так как это пункт «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и штраф — тысяча рублей.