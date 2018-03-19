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Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты
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Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты 

Авторадио 6 часов назад
Фото: Мир24
Водители теперь обязаны надевать светоотражающий жилет, если ночью решили выйти из машины на трассе вне населенного пункта. Новые правила вступили в силу накануне. Те же требования распространяются на дневное время, но только при условии плохой видимости. В ГИБДД пояснили, нормы призваны снизить количество несчастных случаев. Что касается наказания за отсутствие спецодежды, пока конкретно такой статьи нет. Этот вопрос в разработке. Но, по словам экспертов, инспекторы могут привлечь тех водителей, которые, попав в аварию, вышли без жилета, так как это пункт «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и штраф — тысяча рублей.
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