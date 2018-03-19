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Сотрудники ГИБДД будут информировать водителей о ношения одежды со светоотражающими материалами
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Сотрудники ГИБДД будут информировать водителей о ношения одежды со светоотражающими материалами 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники Госавтоинспекции будут информировать водителей транспортных средств о необходимости применения светоотражающих жилетов или накидок после вступления в силу изменений в Правила дорожного движения.
«Информирование будет осуществляться как в процессе надзора за дорожным движением, так и при проведении информационно-профилактических мероприятий с работниками автотранспортных предприятий, таксопарков, курсантами автошкол, в ходе которых сотрудники ГИБДД также будут доводить до них информацию об изменениях в Правила дорожного движения», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД России.
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители транспортных средств для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения.
Постановление правительства России «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации», обязывающее водителей транспортных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, вступило в силу 18 марта 2018 года.
Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае — поведения водителей транспортных средств. За ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено, отмечают в МВД России.
Принятие этой поправки также обусловлено наездами на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине. В 2017 году произошло 386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести.
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