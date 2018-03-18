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С 18 марта водители России будут обязаны носить светоотражающие жилеты
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С 18 марта водители России будут обязаны носить светоотражающие жилеты 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Томск
С 18 марта российские водители, оказавшись в темное время суток на трассе за городом, обязаны будут носить светоотражающую одежду вне своего автомобиля.
В ГИБДД уверены, что благодаря этому нововведению будет спасено немало жизней. Порой автомобилисты, оказавшиеся ночью на дороге, могут стать жертвами повторных аварий. Как уточняется, наличие одежды со светоотражающими элементами проверять не будут. Но водитель вынужден будет заплатить штраф, если не использует эту одежду при ДТП.
Представитель ГИБДД РФ Юрий Шакиров привел статистику по наездам на водителей, вышедших из салона про обочину дороги или проезжую часть. В 2017 году таких наездов было 386 по всей стране, передает РИА Новости. В результате этих аварий 67 человек погибли, 347 были ранены.
В 2018 году зарегистрировано уже 37 подобных аварий, в результате которых девять человек погибли. Также решается вопрос о возможном наказании водителей, не надевших жилет.
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