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Глава ГИБДД рассказал о новой форме гаишников
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Глава ГИБДД рассказал о новой форме гаишников 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Авторамблер
Усовершенствованную форму изготовят из качественных материалов и сделают пригодной для любой погоды. В частности, на одежду инспекторов нашьют светоотражающие элементы, которые обезопасят их работу в ночное время. Известно, что над новой формой для гаишников работает Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения.
Кроме того, ГИБДД закупит планшеты, которые позволят выписывать материалы на месте. Модернизация затронет и нагрудные видеорегистраторы дорожной полиции: они будут не только вести запись, но и сразу передавать данные на сервер для хранения, сообщил Черников в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, ранее руководитель Госавтоинспекции России прокомментировал сокращения 10 тысяч сотрудников ведомства. Он назвал их «перераспределением профессионалов в ГИБДД» и заявил, что инспекторов на дорогах меньше не стало.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов
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