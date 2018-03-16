Глава ГИБДД рассказал о новой форме гаишников 

Усовершенствованную форму изготовят из качественных материалов и сделают пригодной для любой погоды. В частности, на одежду инспекторов нашьют светоотражающие элементы, которые обезопасят их работу в ночное время. Известно, что над новой формой для гаишников работает Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения.
Кроме того, ГИБДД закупит планшеты, которые позволят выписывать материалы на месте. Модернизация затронет и нагрудные видеорегистраторы дорожной полиции: они будут не только вести запись, но и сразу передавать данные на сервер для хранения, сообщил Черников в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, ранее руководитель Госавтоинспекции России прокомментировал сокращения 10 тысяч сотрудников ведомства. Он назвал их «перераспределением профессионалов в ГИБДД» и заявил, что инспекторов на дорогах меньше не стало.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов