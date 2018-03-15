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На участках улиц Горького и Гончарной в Краснодаре установят запрещающие знаки
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На участках улиц Горького и Гончарной в Краснодаре установят запрещающие знаки 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, с 5 апреля на этих участках улиц им. Горького и Гончарной запретят остановку и стоянку транспортных средств. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, любой припаркованный автомобиль на данной территории мешает проезду. Это же касается и участка ул. Гончарной, который находится недалеко от вещевого рынка, сообщает пресс-служба города.
Движение транспорта по новой схеме будет организовано с 5 апреля. В ночь на это дату установят дорожные знаки и обновленные разметки.
«ФедералПресс» напоминает, что на пересечении улиц Красных Партизан и Тургенева в Краснодаре закрыт круговой участок.
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