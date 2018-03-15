На участках улиц Горького и Гончарной в Краснодаре установят запрещающие знаки

Так, с 5 апреля на этих участках улиц им. Горького и Гончарной запретят остановку и стоянку транспортных средств. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, любой припаркованный автомобиль на данной территории мешает проезду. Это же касается и участка ул. Гончарной, который находится недалеко от вещевого рынка, сообщает пресс-служба города.

Движение транспорта по новой схеме будет организовано с 5 апреля. В ночь на это дату установят дорожные знаки и обновленные разметки.