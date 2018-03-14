После столкновения трактора и электрички в Москве идет проверка

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения трактора и электрички на перегоне Лосиноостровская — Москва-Ярославская.
«Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом, производил работы на перегоне Лосиноостровская — Москва-Ярославская. В результате манёвров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от 1 главного пути и был задет проезжающим электропоездом», — отмечается в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что пассажиры электрички не пострадали. Машинист трактора доставлен в больницу.