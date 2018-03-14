Ещё
После столкновения трактора и электрички в Москве идет проверка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура начала проверку по факту столкновения трактора и электрички в Москве 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения трактора и электрички на перегоне Лосиноостровская — Москва-Ярославская.
«Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом, производил работы на перегоне Лосиноостровская — Москва-Ярославская. В результате манёвров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от 1 главного пути и был задет проезжающим электропоездом», — отмечается в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что пассажиры электрички не пострадали. Машинист трактора доставлен в больницу.
RT на русском: последние новости
Во Владимирской области в ДТП пострадали участники рок-группы «Пикник» В Подмосковье на Дмитровском шоссе опрокинувшаяся фура перекрыла четыре полосы При столкновении трамваев в Кёльне пострадали более 40 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе11
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури29
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе208
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской193
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию141
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение