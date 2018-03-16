На переезде в Подмосковье электричка протаранила иномарку 

На Белорусском направлении, на перегоне Кунцево-Усово, легковая машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего в нее врезалась электричка. По предварительным данным, водитель остался жив, пассажиры поезда не пострадали. Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, машинист экстренно тормозил, сигналил, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП машину отбросило на пути. В 9:33 авто убрали. Сейчас несколько электричек идут с увеличенными интервалами. Диспетчеры железной дороги делают все возможное, чтобы восстановить расписание.. Электричка протаранила авто в Москве. Электричка протаранила авто в Москве. Инцидент произошел в 08:58 на перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, пострадавших в результате инцидента нет. Водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал прямо перед пригородным поездом, следовавшим по маршруту Усово — Москва. Машинист электрички подал звуковые и световые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, из-за чего машину отбросило на пути. «В 09:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту. В результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении МЖД.. Электричка сбила иномарку на ж/д переезде в Одинцовском районе. Легковой автомобиль Renault и электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. «Около 09:15 поступило сообщение о ДТП в Одинцовском районе. На переезде в поселке Усово столкнулись Renault и электропоезд. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.. Электричка столкнулась с автомобилем на перегоне Кунцево-Усово. Поезда ходят по Белорусскому направлению с увеличенным интерваломЭлектропоезд столкнулся с автомобилем, нарушившим правила дорожного движения, на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги. До предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления МЖД водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом, следовавшим по маршруту Усово-Москва», — говорится в сообщении. По данным ведомства, машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Машину отбросило на пути. «В 9:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту. В результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — отмечает пресс-служба. Сейчас сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы поезда прибывали на место назначения с минимальным отставанием от графика.. На переезде в Подмосковье электричка столкнулась с легковушкой, зажало водителя. Инцидент произошел на Одинцовском перегоне Усово — Кунцево. На переезде в Подмосковье электричка столкнулась с легковым автомобилем, зажало водителя. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Одинцовском перегоне Усово — Кунцево. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.. Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово. Электропоезд столкнулся с автомобилем, нарушившим правила дорожного движения на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ведомства, машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, в результате чего машину отбросило на пути. «В 9:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту… в результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — отмечает пресс-служба. «Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом №6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва», — говорится в сообщении. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления МЖД. Столкновение легкового автомобиля и пригородного поезда произошло на перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе МЖД. «Сегодня в 8:58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом №6906, следовавшим по маршруту „Усово-Москва“. Машинист электропоезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда и столкновения избежать не удалось. В результате машину отбросило на пути», — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, по предварительной информации, водитель остался жив, пассажиры за медицинской помощью не обращались. В результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием от графика. Железнодорожники напоминают водителям, что игнорирование мер безопасности ставит под удар не только их здоровье и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад", — отмечается в сообщении.
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