Под Оренбургом столкнулись грузовик и «Лада Приора», пострадали двое

Полицейские выясняют обстоятельства столкновения грузовика DAF и автомобиля «Лада Приора», которое произошло 17 марта на 405 км трассы «Оренбург-Самара».

По предварительной информации, 54-летний водитель фуры начал движение с обочины, не убедившись в безопасности. В результате этого грузовик врезался в легковую машину, которая ехала в попутном направлении.

34-летний водитель «Приоры» получил перелом грудной клетки и бедра, его 32-летний пассажир — ушиб колена. Оба доставлены в больницу.