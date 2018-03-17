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Под Оренбургом столкнулись грузовик и «Лада Приора», пострадали двое
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Под Оренбургом столкнулись грузовик и «Лада Приора», пострадали двое 

АиФ-Оренбург 15 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Полицейские выясняют обстоятельства столкновения грузовика DAF и автомобиля «Лада Приора», которое произошло 17 марта на 405 км трассы «Оренбург-Самара».
По предварительной информации, 54-летний водитель фуры начал движение с обочины, не убедившись в безопасности. В результате этого грузовик врезался в легковую машину, которая ехала в попутном направлении.
34-летний водитель «Приоры» получил перелом грудной клетки и бедра, его 32-летний пассажир — ушиб колена. Оба доставлены в больницу.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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