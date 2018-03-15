Ещё
Минпромторг увеличил перечень автомобилей, облагаемых повышенным налогом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг увеличил перечень автомобилей, облагаемых повышенным налогом 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень дорогостоящих автомобилей, облагаемых в 2018 году повышенным налогом. В него включены 1126 моделей, что почти на 25 процентов больше прошлогоднего значения.
В список, размещённый на сайте ведомства, попали машины, стоимость которых превышает три миллиона рублей. При этом перечень условно разделён на четыре группы. В группу транспортных средств, цена которых колеблется в диапазоне от трёх до пяти тысяч, попали 556 авто. От пяти до 10 миллионов стоят 387 моделей из перечня, от 10 до 15 — 108. Ещё 75 машин в списке оказались дороже 15 миллионов рублей.
Всего в перечне 1126 автомобилей. При этом в 2017 году в список моделей, которые облагаются повышенным налогом, вошло 910 транспортных средств.
Согласно Налоговому кодексу, на автомобили средней стоимостью от трёх миллионов рублей налог рассчитывается с учётом повышенных коэффициентов. Они составляют от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Правительство согласовало стратегию развития автопрома до 2025 года. Документ направлен на увеличение автомобильных продаж в России.
Парламентская газета: последние новости
Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП под Владимиром Приютить или усыпить: что делать с бродячими животными На улицах Центрального холма Севастополя введут одностороннее движение
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию250
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе235
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской204
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение