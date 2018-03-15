Минпромторг увеличил перечень автомобилей, облагаемых повышенным налогом

Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень дорогостоящих автомобилей, облагаемых в 2018 году повышенным налогом. В него включены 1126 моделей, что почти на 25 процентов больше прошлогоднего значения.

В список, размещённый на сайте ведомства, попали машины, стоимость которых превышает три миллиона рублей. При этом перечень условно разделён на четыре группы. В группу транспортных средств, цена которых колеблется в диапазоне от трёх до пяти тысяч, попали 556 авто. От пяти до 10 миллионов стоят 387 моделей из перечня, от 10 до 15 — 108. Ещё 75 машин в списке оказались дороже 15 миллионов рублей.

Всего в перечне 1126 автомобилей. При этом в 2017 году в список моделей, которые облагаются повышенным налогом, вошло 910 транспортных средств.

Согласно Налоговому кодексу, на автомобили средней стоимостью от трёх миллионов рублей налог рассчитывается с учётом повышенных коэффициентов. Они составляют от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины.