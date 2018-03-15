В России выписан штраф за повреждение дорожной ямы

Инцидент произошел вечером 24 ноября 2017 года в Пензе . Велосипедист наехал на яму на дороге и решил обратиться в ГИБДД , чтобы зарегистрировать аварию. Однако прибывший на место сотрудник ДПС привлек к ответственности самого пострадавшего, усмотрев в его действиях превышение скорости, создание опасности для движения и причинение вреда. В результате мужчину оштрафовали на 800 рублей.

Велосипедист с таким решением не согласился и подал жалобу в Октябрьский районный суд. Судья отметил, что инспектор верно квалифицировал действия пензинца. Однако в связи с малозначительностью нарушения производство по делу было решено прекратить, а велосипедисту сделать только устное замечание, освободив от уплаты штрафа.