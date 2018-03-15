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В России выписан штраф за повреждение дорожной ямы
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В России выписан штраф за повреждение дорожной ямы 

Авторамблер 15 марта 2018
Фото: Авторамблер
Инцидент произошел вечером 24 ноября 2017 года в Пензе. Велосипедист наехал на яму на дороге и решил обратиться в ГИБДД, чтобы зарегистрировать аварию. Однако прибывший на место сотрудник ДПС привлек к ответственности самого пострадавшего, усмотрев в его действиях превышение скорости, создание опасности для движения и причинение вреда. В результате мужчину оштрафовали на 800 рублей.
Велосипедист с таким решением не согласился и подал жалобу в Октябрьский районный суд. Судья отметил, что инспектор верно квалифицировал действия пензинца. Однако в связи с малозначительностью нарушения производство по делу было решено прекратить, а велосипедисту сделать только устное замечание, освободив от уплаты штрафа.
Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к произошедшему. В комментариях к публикации в сообществе «Типичная Пенза» «Вконтакте» одни назвали инцидент «цирком», другие использовали популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?», третьи интересовались, «не подала ли яма встречный иск».
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