Ещё
На улицах Центрального холма Севастополя введут одностороннее движение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улицах Центрального холма Севастополя введут одностороннее движение 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В течение месяца на восьми улицах, прилегающих к Центральному холму Севастополя, введут одностороннее движение, сообщает ForPost.
Планируется, что в течение указанного срока закончится установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов. Изменение схемы движения коснётся улиц: Терещенко, Алексакиса, Сергеева-Ценского, Кучера, Павличенко, Володарского, Воронина и Матросского бульвара.
Как отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, введение одностороннего движения обеспечит беспрепятственный подъезд аварийных и спасательных служб, упростит встречный разъезд автомобилей на узких улицах в жилой застройке. Кроме того, новая схема движения позволит перенаправить транспортные потоки и создать необходимое количество парковочных мест для инвалидов.
Парламентская газета: последние новости
Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП под Владимиром Приютить или усыпить: что делать с бродячими животными Нилов предложил приравнять инвалидов на колясках с двигателем к пешеходам
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию246
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе232
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской202
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение