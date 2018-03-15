На улицах Центрального холма Севастополя введут одностороннее движение

В течение месяца на восьми улицах, прилегающих к Центральному холму Севастополя , введут одностороннее движение, сообщает ForPost.

Планируется, что в течение указанного срока закончится установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов. Изменение схемы движения коснётся улиц: Терещенко, Алексакиса, Сергеева-Ценского, Кучера, Павличенко, Володарского, Воронина и Матросского бульвара.

Как отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, введение одностороннего движения обеспечит беспрепятственный подъезд аварийных и спасательных служб, упростит встречный разъезд автомобилей на узких улицах в жилой застройке. Кроме того, новая схема движения позволит перенаправить транспортные потоки и создать необходимое количество парковочных мест для инвалидов.