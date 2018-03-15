Девять мостов и путепроводов отремонтируют на Ярославском шоссе в Подмосковье в 2018 г

На Ярославском шоссе в Подмосковье отремонтируют девять мостов и путепроводов, ремонт продлится с 1 апреля по 15 октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«С 1 апреля 2018 года на подмосковном участке федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) стартует ремонт девяти дорожных сооружений. Работы пройдут на мостах и путепроводах, расположенных на 56, 67, 68, 70, 73, 79, 85 и 86 километрах трассы. Еще один путепровод — на 59-м километре — будет отремонтирован капитально», — отмечается в сообщении.

На время проведения работ — до 15 октября 2018 года — движение транспорта будет ограничено сужением проезжей части.

В ходе работ отремонтируют конструктивные элементы сооружений — пролетные строения, опоры и конусы, восстановят дорожное покрытие и деформационные швы. В целях повышения безопасности движения установят новые перильные и барьерные ограждения, светоотражающие дорожные знаки, обновят разметку.

«Выполнение работ сразу на девяти объектах позволит в будущем довольно долго не создавать затруднений для движения автомобилистов. Межремонтный срок службы дорожных сооружений составляет 20 лет, а в случае капитальных работ — 30 лет», — поясняется в сообщении.

Ранее власти Подмосковья и ООО «Мостальянс» подписали концессионные соглашения о строительстве платных путепроводов в городском округе Можайск и Раменском районе Московской области, инвестиции в проекты составят около 2,5 миллиардов рублей. Ранее власти Подмосковья и ООО «Мостальянс» подписали концессионные соглашения о строительстве платных путепроводов в городском округе Можайск и Раменском районе Московской области, инвестиции в проекты составят около 2,5 миллиардов рублей.