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В Саратове столкнулась два автомобиля
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В Саратове столкнулась два автомобиля, пострадали шесть человек 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Fotolia / O.Farion
Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, после чего один из них уронил дорожный знак прямо на пешеходов, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летний подросток, сообщили в четверг в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло около 22.00 (21.00 мск) в среду на пересечении улиц Мичурина и Вольской.
"По предварительным данным, 25-летний водитель Kia Rio выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Volkswagen Passat, после чего Volkswagen изменил направление движения, выехал на тротуар, где допустил наезд на дорожный знак 5.19.1 (знак пешеходного перехода), в результате чего дорожный знак упал на пешеходов, стоящих на тротуаре", — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали 23-летний водитель Volkswagen Passat, две его пассажирки 23 и 19 лет, а также трое пешеходов — две женщины 40 и 62 лет и 14-летний мальчик. В ГИБДД уточнили, что ребенка после осмотра врачи отпустили домой, остальные пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
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