Ещё
Ни пройти, ни проехать: подрядчик не получит денег за уборку Архангельска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ни пройти, ни проехать: подрядчик не получит денег за уборку Архангельска 

АиФ Архангельск 15 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске третий день подряд бушует снежная буря, снег убирается далеко не везде. Администрация города заявила, что подрядчик не получит денег за неубранные участки.
«В связи с продолжающимся снегопадом на дорогах наблюдается «каша». Подъездные карманы для автобусов почищены, а вот тротуары заметены, ходить по ним сложно. Общая ситуация в городе будет обсуждаться вместе с подрядчиком, но за невыполненные объемы работы оплата производиться не будет», — сообщил начальник управления дорог и мостов Алексей Потолов.
За утро 15 марта в Архангельске произошло 15 дорожно-транспортных происшествий (магия цифр).
Многие автовладельцы добираются на работу на общественном транспорте или пешком. Очень сложно оказывается откопать машину от снега, без помощи других людей.
«Большое спасибо всем, кто мне сегодня помогал, несмотря на ужасную погоду, сугробы и нехватку времени! Здорово, когда знаешь, что вокруг столько не безразличных к чужой проблеме людей., — пишет Мария Богданова в соцсети. — Отдельное спасибо мужчине на «Митсу 442», который тащил, толкал, делал все что мог и машина таки выехала»
Бывает и такое, что архангелогородцы бросают свои автомобили.
«Сегодня утром, во дворе дома 112 по улице Воскресенской, одна наглая особа застряв и перегородив дорогу для выезда другим людям, благополучно бросила свою машину и ушла восвояси, — сообщает Марина Шамова. — И ведь данная личность совершенно не подумала: как же будут выезжать все, кому она перекрыла дорогу».
АиФ Архангельск: последние новости
Девушка получила сотрясение мозга в архангельском ДТП В Онежском районе трое рыбаков оказались в снежном плену На улицах Архангельска появятся новые низкопольные автобусы
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию303
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе249
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской212
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение