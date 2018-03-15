Ни пройти, ни проехать: подрядчик не получит денег за уборку Архангельска

Архангельске третий день подряд бушует снежная буря, снег убирается далеко не везде. Администрация города заявила, что подрядчик не получит денег за неубранные участки.

«В связи с продолжающимся снегопадом на дорогах наблюдается «каша». Подъездные карманы для автобусов почищены, а вот тротуары заметены, ходить по ним сложно. Общая ситуация в городе будет обсуждаться вместе с подрядчиком, но за невыполненные объемы работы оплата производиться не будет», — сообщил начальник управления дорог и мостов Алексей Потолов.

За утро 15 марта в Архангельске произошло 15 дорожно-транспортных происшествий (магия цифр).

Многие автовладельцы добираются на работу на общественном транспорте или пешком. Очень сложно оказывается откопать машину от снега, без помощи других людей.

«Большое спасибо всем, кто мне сегодня помогал, несмотря на ужасную погоду, сугробы и нехватку времени! Здорово, когда знаешь, что вокруг столько не безразличных к чужой проблеме людей., — пишет Мария Богданова в соцсети. — Отдельное спасибо мужчине на «Митсу 442», который тащил, толкал, делал все что мог и машина таки выехала»

Бывает и такое, что архангелогородцы бросают свои автомобили.