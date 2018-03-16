Житель Башкирии разбился в ДТП в Свердловской области

Житель Режа вез на «семерке» двух пассажиров с вахты из Нефтюганска. Ранним утром они выехали из Тюмени , проехав село Лебедкино, начал обгонять фуру и не увидел знак «Обгон запрещен».

— Навстречу ему ехал ВАЗ-21099, оба авто начали резко тормозить, но столкновения избежать не удалось, — прокомментировал происшествие начальник отдела ГИБДД по Артемовскому району Свердловской области Олег Макаров . — У водителя «семерки» водительский стаж 20 лет.

Автомобили влетели друг в друга на большой скорости. К счастью, обошлось без смертей. Жительница города Реж, пассажирка ВАЗ-21099 получила сильное сотрясение, разорвала нос и правое бедро, есть ссадины. У 45-летнего жителя Башкирии, ехавшего в «семерке», травмы сложнее: он сломал несколько ребер справа, сложная травма грудной клетки привела к гемотораксу — накоплению крови в легком.