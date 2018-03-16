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Житель Башкирии разбился в ДТП в Свердловской области
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Житель Башкирии разбился в ДТП в Свердловской области 

ufa1.ru 12 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Свердловской области, на дороге между селами Артемовский и Зайково, со страшной силой столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099. В аварии пострадал житель Башкирии, ехавший с вахты.
Житель Режа вез на «семерке» двух пассажиров с вахты из Нефтюганска. Ранним утром они выехали из Тюмени, проехав село Лебедкино, начал обгонять фуру и не увидел знак «Обгон запрещен».
— Навстречу ему ехал ВАЗ-21099, оба авто начали резко тормозить, но столкновения избежать не удалось, — прокомментировал происшествие начальник отдела ГИБДД по Артемовскому району Свердловской области Олег Макаров. — У водителя «семерки» водительский стаж 20 лет.
Автомобили влетели друг в друга на большой скорости. К счастью, обошлось без смертей. Жительница города Реж, пассажирка ВАЗ-21099 получила сильное сотрясение, разорвала нос и правое бедро, есть ссадины. У 45-летнего жителя Башкирии, ехавшего в «семерке», травмы сложнее: он сломал несколько ребер справа, сложная травма грудной клетки привела к гемотораксу — накоплению крови в легком.
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