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В Приморье столкнулись автобус и иномарка
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В Приморье столкнулись автобус и иномарка 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали в Приморье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки, водитель которой превысила скорость, сообщает краевое УМВД РФ.
"Установлено: 41-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Nadia, двигаясь со стороны поселка Дунай в направлении города Фокино, не учла метеорологические условия, превысила безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Daewoo. Пассажиры автобуса не пострадали", — говорится в сообщении.
Водитель Toyota госпитализирована с различными травмами, пассажирка иномарки находится на амбулаторном лечении.
На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota составил 5 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.
По факту аварии полиция проводит проверку.
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