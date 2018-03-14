В Приморье столкнулись автобус и иномарка

РФ. "Установлено: 41-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Nadia, двигаясь со стороны поселка Дунай в направлении города Фокино, не учла метеорологические условия, превысила безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Daewoo. Пассажиры автобуса не пострадали", — говорится в сообщении. Два человека пострадали в Приморье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки, водитель которой превысила скорость, сообщает краевое УМВД

Водитель Toyota госпитализирована с различными травмами, пассажирка иномарки находится на амбулаторном лечении.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota составил 5 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

По факту аварии полиция проводит проверку.