Из-за снегопада и ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 28 км

Машины едут со скоростью от 5 до 25 км/ч. Снегопад и ДТП спровоцировали 28-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области днём понедельника, 19 марта. В зависимости от того, чищенный ли участок, автомобилисты движутся со скоростью от 5 до 25 км/ч. Огромная пробка образовалась по направлению к Воронежской области.

По словам очевидцев, одним из участников ДТП на трассе стала фура. Судя по опубликованным в соцсетях видео, авария была серьёзной — кабина грузовика превратилась в груду металла. Подписчики так же добавили, что в ДТП есть пострадавшие.