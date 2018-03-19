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Из-за снегопада и ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 28 км
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Из-за снегопада и ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 28 км 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Машины едут со скоростью от 5 до 25 км/ч. Снегопад и ДТП спровоцировали 28-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области днём понедельника, 19 марта. В зависимости от того, чищенный ли участок, автомобилисты движутся со скоростью от 5 до 25 км/ч. Огромная пробка образовалась по направлению к Воронежской области.
По словам очевидцев, одним из участников ДТП на трассе стала фура. Судя по опубликованным в соцсетях видео, авария была серьёзной — кабина грузовика превратилась в груду металла. Подписчики так же добавили, что в ДТП есть пострадавшие.
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