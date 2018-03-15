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В центре Самары автомобилистка на Nissan сбила трехлетнего ребенка
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В центре Самары автомобилистка на Nissan сбила трехлетнего ребенка 

Волга Ньюс 15 марта 2018
В 8:00 42-летняя водитель Nissan Tiida напротив дома № 176 по ул. Садовой на нерегулируемом пешеходном переходе сбила трехлетнего мальчика, который шел с отцом.
Ребенка госпитализировали с травмами головы.
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