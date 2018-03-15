Власти Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 марта. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей в места отдыха и на экскурсии, закупка связана с новыми требованиями по безопасности транспортных перевозок детей, сообщил журналистам в четверг во время осмотра автобусов губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

"С 1 июля текущего года вступает в силу требование, что автотранспорт, предназначенный для перевозок групп детей, не должен иметь срок с момент выпуска более десяти лет. Готовясь к исполнению, мы закупили 20 новых комфортабельных автобусов. Для этого выделены серьезные средства — 379 млн рублей, но на детях экономить нельзя", — сказал Полтавченко.

По словам губернатора, в прошлом году городским автопредприятием перевезли более 150 тыс. детей к местам летнего отдыха и на экскурсии, включая познавательно-туристические программы по историческим местам.