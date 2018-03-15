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Власти Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей
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Власти Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей в места отдыха и на экскурсии, закупка связана с новыми требованиями по безопасности транспортных перевозок детей, сообщил журналистам в четверг во время осмотра автобусов губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
"С 1 июля текущего года вступает в силу требование, что автотранспорт, предназначенный для перевозок групп детей, не должен иметь срок с момент выпуска более десяти лет. Готовясь к исполнению, мы закупили 20 новых комфортабельных автобусов. Для этого выделены серьезные средства — 379 млн рублей, но на детях экономить нельзя", — сказал Полтавченко.
По словам губернатора, в прошлом году городским автопредприятием перевезли более 150 тыс. детей к местам летнего отдыха и на экскурсии, включая познавательно-туристические программы по историческим местам.
Автобусы отечественной марки Volgabus 5285 с двигателем высокого экологического стандарта Евро-5 оборудованы системами безопасности и видеонаблюдения, тахометрами, мультимедийными системами. Транспорт вместимостью 45 и 55 человек пополнил специализированную колонну городского предприятия «Пассажиравтотранс». Как рассказал генеральный директор компании Андрей Лызин, «Пассажиравтотранс» покрывает почти 80% организованных перевозок детей в городе, которые официально регистрируются через управление ГИБДД. Также существуют несколько частных транспортных предприятий в этой сфере.
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