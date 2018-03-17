ГИБДД ищет очевидцев происшествия у остановки «Репина», где бабушка в автобусе сломала челюсть и нос

ГИБДД Екатеринбурга просит откликнуться очевидцев ДТП у остановки «Репина» на перекрестке улиц Репина и Гурзуфской, где 17 марта около четырех часов дня в автобусе от резкой остановки упала бабушка. Она сломала верхнюю челюсть и нос. Пострадавшей 70 лет, и она не помнит номер автобуса. По ее словам, это был № 38 или № 083. Но она запомнила, что автобус был желтый

Сейчас в ГИБДД пытаются найти водителя того автобуса.

— Очевидцев данного ДТП просьба позвонить в Госавтоинспекцию г. Екатеринбурга, — обращаются в отделении пропаганды ГИБДД, — для разбирательства и установления вины со стороны водителя по телефонам: +7 (343) 367 68 85 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. 3-го Интернационала, 15, кабинет 103. Конфиденциальность гарантируется.

Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад ГИБДД искали очевидцев аварии на Бардина, где иномарка улетела в берёзу. Посмотрите, может, вы там проходили или проезжали.