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ГИБДД ищет очевидцев происшествия у остановки «Репина», где бабушка в автобусе сломала челюсть и нос
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ГИБДД ищет очевидцев происшествия у остановки «Репина», где бабушка в автобусе сломала челюсть и нос 

e1.ru 10 часов назад
Фото: e1.ru
ГИБДД Екатеринбурга просит откликнуться очевидцев ДТП у остановки «Репина» на перекрестке улиц Репина и Гурзуфской, где 17 марта около четырех часов дня в автобусе от резкой остановки упала бабушка. Она сломала верхнюю челюсть и нос. Пострадавшей 70 лет, и она не помнит номер автобуса. По ее словам, это был № 38 или № 083. Но она запомнила, что автобус был желтый
Сейчас в ГИБДД пытаются найти водителя того автобуса.
— Очевидцев данного ДТП просьба позвонить в Госавтоинспекцию г. Екатеринбурга, — обращаются в отделении пропаганды ГИБДД, — для разбирательства и установления вины со стороны водителя по телефонам: +7 (343) 367 68 85 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. 3-го Интернационала, 15, кабинет 103. Конфиденциальность гарантируется.
Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Несколько дней назад ГИБДД искали очевидцев аварии на Бардина, где иномарка улетела в берёзу. Посмотрите, может, вы там проходили или проезжали.
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