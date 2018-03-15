В центре Воронежа женщину госпитализировали после падения на нее сосульки

В самом центре Воронежа наледь с крыши упала на голову 32-летней женщины, сообщают очевидцы.

ЧП произошло в самом центре города — недалеко от главного корпуса ВГУ, где огромный поток пешеходов передвигается прямо под покрытыми льдом крышами. Пострадавшую увезла карета скорой помощи. На снегу на месте ЧП осталась кровь.

15 марта на расчистку крыш в центре Воронежа выехали 26 бригад коммунальщиков, сообщили в мэрии. Видимо, до начала улицы Плехановской альпинисты не успели добраться. А между тем, резкое потепление в городе может привести к массовому падению ледяных глыб с крыш.