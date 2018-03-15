Ещё
В центре Воронежа женщину госпитализировали после падения на нее сосульки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Воронежа женщину госпитализировали после падения на нее сосульки 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В самом центре Воронежа наледь с крыши упала на голову 32-летней женщины, сообщают очевидцы.
ЧП произошло в самом центре города — недалеко от главного корпуса ВГУ, где огромный поток пешеходов передвигается прямо под покрытыми льдом крышами. Пострадавшую увезла карета скорой помощи. На снегу на месте ЧП осталась кровь.
15 марта на расчистку крыш в центре Воронежа выехали 26 бригад коммунальщиков, сообщили в мэрии. Видимо, до начала улицы Плехановской альпинисты не успели добраться. А между тем, резкое потепление в городе может привести к массовому падению ледяных глыб с крыш.
АиФ: последние новости
В Курске в салоне маршрутки упала пассажирка В Липецкой области в столкновении двух ВАЗов пострадали три человека Местоположение автобусов в Воронеже теперь можно узнать у Telegram-бота
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию291
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе248
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской210
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение