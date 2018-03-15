В Самаре автомобилистка на Nissan Tiida сбила на «зебре» трёхлетнего малыша

В среду, 14 марта, в 08:00, в Самаре , 42-летняя женщина, управлявшая автомашиной Nissan Tiida, следуя по улице Вилоновской со стороны улицы Самарской, напротив дома №176 по улице Садовой, сбила трёхлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов Попавший под машину малыш получил травмами головы, который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.