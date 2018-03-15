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В Самаре автомобилистка на Nissan Tiida сбила на «зебре» трёхлетнего малыша
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В Самаре автомобилистка на Nissan Tiida сбила на «зебре» трёхлетнего малыша 

АиФ-Самара 15 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
В среду, 14 марта, в 08:00, в Самаре, 42-летняя женщина, управлявшая автомашиной Nissan Tiida, следуя по улице Вилоновской со стороны улицы Самарской, напротив дома №176 по улице Садовой, сбила трёхлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Попавший под машину малыш получил травмами головы, который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы.
По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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