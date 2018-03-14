В Гонконге сверхъестественное существо столкнулось с такси, видео 

Интересные новости из Гонконга, где нечто мистическое столкнулось с автомобилем и видеозапись стала доступна в интернете. Автомобиль ехал по дороге, как внезапно в него врезалось какое-то облако, похожее на призрака и это столкновение даже оттолкнуло машину. Но как такое возможно, призраки ведь не обладают такой физической силой или всё же обладают? Мистика, да и только! Ну и как обычно в подобных случаях, одни пользователи безоговорочно верят в существование духов и призраков, а другие считают видео постановочным действием. Кто знает, всё возможно в этом мире… Смотрите видеозапись и сами решайте, реальность или фантастика.