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В Гонконге сверхъестественное существо столкнулось с такси, видео
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В Гонконге сверхъестественное существо столкнулось с такси, видео 

13 Новостей.ru 14 марта 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости из Гонконга, где нечто мистическое столкнулось с автомобилем и видеозапись стала доступна в интернете. Автомобиль ехал по дороге, как внезапно в него врезалось какое-то облако, похожее на призрака и это столкновение даже оттолкнуло машину. Но как такое возможно, призраки ведь не обладают такой физической силой или всё же обладают? Мистика, да и только! Ну и как обычно в подобных случаях, одни пользователи безоговорочно верят в существование духов и призраков, а другие считают видео постановочным действием. Кто знает, всё возможно в этом мире… Смотрите видеозапись и сами решайте, реальность или фантастика.
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