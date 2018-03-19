В Сорочинском округе в лобовом ДТП пострадал гражданин Узбекистана 

АиФ-Оренбург: последние новости

В Оренбурге водитель Toyota сбил 10-летнего пешехода во дворе дома

В Акбулакском районе «ВАЗ» съехал в кювет, пострадали 2 женщины

В Акбулаке в ДТП с «УАЗ Патриот» пострадал водитель Daewoo