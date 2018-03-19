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В Сорочинском округе в лобовом ДТП пострадал гражданин Узбекистана
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В Сорочинском округе в лобовом ДТП пострадал гражданин Узбекистана 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Сорочинском округе полицейские выясняют обстоятельства лобового ДТП с участием граждан Узбекистана.
Инцидент произошел на 175 километре трассы «Оренбург — Самара». Предварительно выяснено, что 32-летний гражданин среднеазиатской республики, водитель Daewoo Nexia при обгоне выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Cobalt, которым управлял его соотечественник.
С травмами госпитализирован 33-летний пассажир второй иномарки. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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