В Сорочинском округе в лобовом ДТП пострадал гражданин Узбекистана 

В Сорочинском округе полицейские выясняют обстоятельства лобового ДТП с участием граждан Узбекистана.
Инцидент произошел на 175 километре трассы «Оренбург — Самара». Предварительно выяснено, что 32-летний гражданин среднеазиатской республики, водитель Daewoo Nexia при обгоне выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Cobalt, которым управлял его соотечественник.
С травмами госпитализирован 33-летний пассажир второй иномарки. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.