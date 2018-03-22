Пьяный водитель набросился с кулаками на инспектора ДПС

На пять лет рискует отправиться в колонию 25-летний житель Башкирии , набросившийся с кулаками на остановившего его в нетрезвом виде за рулем инспектора ДПС , отмечается на сайте регионального управления СКР. Камера регистратора зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел около половины шестого утра 4 марта в поселке Раевский Альшевского района республики, где сотрудники ГИБДД остановили легковушку под управлением пьяного водителя. Молодого человека усадили в служебный автомобиль, но до оформления документов дело не дошло — нарушитель начал угрожать инспектору, а потом и вовсе переключился на силовые методы.

На кадрах видно, как он наносит четыре удара по лицу сотруднику ДПС. Пострадавший спокойно покинул салон, скрутил хулигана и вызвал на место наряд полиции. Теперь напавшего на представителя власти жителя Миякинского района ждет суд.