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Пьяный водитель набросился с кулаками на инспектора ДПС
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Пьяный водитель набросился с кулаками на инспектора ДПС 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
На пять лет рискует отправиться в колонию 25-летний житель Башкирии, набросившийся с кулаками на остановившего его в нетрезвом виде за рулем инспектора ДПС, отмечается на сайте регионального управления СКР. Камера регистратора зафиксировала момент нападения.
Инцидент произошел около половины шестого утра 4 марта в поселке Раевский Альшевского района республики, где сотрудники ГИБДД остановили легковушку под управлением пьяного водителя. Молодого человека усадили в служебный автомобиль, но до оформления документов дело не дошло — нарушитель начал угрожать инспектору, а потом и вовсе переключился на силовые методы.
На кадрах видно, как он наносит четыре удара по лицу сотруднику ДПС. Пострадавший спокойно покинул салон, скрутил хулигана и вызвал на место наряд полиции. Теперь напавшего на представителя власти жителя Миякинского района ждет суд.
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