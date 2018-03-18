Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье

МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы в результате аварии на трассе в Приморье, он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

"Установлено, что 17 марта в 22:15 на освещенном участке федеральной автодороги А-370 «Уссури» по направлению в город Владивосток сотрудники Госавтоинспекции на обочине дороги остановили автомашину Mitsubishi Delica с прицепом. Во время проверки документов в заднюю часть прицепа на большой скорости въехала автомашина Subaru Forester, после чего Subaru наехал на стоящего рядом инспектора ДПС. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По данным МВД, водитель Subaru Forester не имел при себе документов на транспортное средство, а также на право управления им. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.