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Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье
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Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье 

ТАСС 10 часов назад
Фото: tumix.ru
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы в результате аварии на трассе в Приморье, он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.
"Установлено, что 17 марта в 22:15 на освещенном участке федеральной автодороги А-370 «Уссури» по направлению в город Владивосток сотрудники Госавтоинспекции на обочине дороги остановили автомашину Mitsubishi Delica с прицепом. Во время проверки документов в заднюю часть прицепа на большой скорости въехала автомашина Subaru Forester, после чего Subaru наехал на стоящего рядом инспектора ДПС. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы и был госпитализирован", — говорится в сообщении.
По данным МВД, водитель Subaru Forester не имел при себе документов на транспортное средство, а также на право управления им. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
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