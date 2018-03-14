Столичный авторынок: в феврале спрос на подержанные легковушки сократился на 12%

Москвичи купили в феврале 17 310 машин с пробегом, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». В годовом выражении продажи таких автомобилей упали на 12,4%. Годом ранее в столице было реализовано 19 768 машин с пробегом.

Аналитики отмечают спад продаж и в сегменте российских автомобилей, и в сегменте иномарок. Так, продажи б/у машин иностранных брендов сократились на 12% до 15 688 ед. авто, а показатели реализации российских машин с пробегом уменьшились на 16,6% до 1622 ед.

Февральская статистика от «Автостат Инфо» показывает, что в отчетный месяц в Москве больше всего было продано б/у «Мерседесов» — 1307 машин (-6%). Второй по величине результат продаж у LADA — 1233 ед. авто (-17%), а третий — у KIA (1039 ед., -4,3%). Помимо этого, в феврале на столичном авторынке было перепродано 998 машин марки «Ниссан» (-13,5%), 977 автомобилей BMW с пробегом (-18,3%) и 975 б/у «Фольксвагенов» (-12,2%).

ТОП-10 самых востребованных моделей вторичного авторынка Москвы по версии «Автостат Инфо» возглавляет, как и прежде, Ford Focus — 495 ед. авто, перепроданных в феврале (-35,5%). Второе место принадлежит модели Hyundai Solaris (467 ед., -7,7%), третье — Skoda Octavia (463 авто, +21%), а четвертое и пятое места занимают соответственно KIA Rio (340 шт., +4,3%) и Toyota Camry (318 авто, +5,3%). Ведущую «десятку» моделей в феврале 2018 года составили также Mercedes-Benz E-Класса (279 ед., -11,4%), Opel Astra (239 авто, -36%), BMW 6-Серии (222 авто, -20%), Volkswagen Polo (204 авто, -19,4%) и KIA Cee’d (191 ед., -18,7%).