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В столкновении ВАЗа и Lexus пострадали пять человек и погибла женщина
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В столкновении ВАЗа и Lexus пострадали пять человек и погибла женщина 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Смертельное ДТП произошло В Беловском районе вечером 24 марта. В результате столкновения ВАЗа и Lexus погибла 31-летняя женщина-водитель отечественной легковушки. Ещё пять человек получили травмы.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, ДТП произошло в 20 часов на 6 километре автодороги «Белово — Гурьевск».
Предварительно установлено, что 19-летний водитель иномарки совершал обгон, не убедившись в безопасности манёвра. ВАЗ пытался повернуть налево. Водитель ВАЗа погибла на месте. Её пассажир получил травмы. Кроме того, в больницу доставили водителя иномарки и троих его пассажиров.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.
«Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
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