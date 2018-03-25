В столкновении ВАЗа и Lexus пострадали пять человек и погибла женщина

Смертельное ДТП произошло В Беловском районе вечером 24 марта. В результате столкновения ВАЗа и Lexus погибла 31-летняя женщина-водитель отечественной легковушки. Ещё пять человек получили травмы.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель иномарки совершал обгон, не убедившись в безопасности манёвра. ВАЗ пытался повернуть налево. Водитель ВАЗа погибла на месте. Её пассажир получил травмы. Кроме того, в больницу доставили водителя иномарки и троих его пассажиров.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.