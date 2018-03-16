В Самаре пустой ВАЗ 2110 сбил своего водителя и врезался в две машины 

В четверг, 15 марта, в 16:15, в Самаре, напротив дома № 93 по улице Строителей, 48 летний мужчина покинул место водителя, не поставив машину на ручной тормоз, в результате пустой ВАЗ 2110 начав самопроизвольное движение, наехал на своего водителя, после чего врезался в припаркованную иномарку Chery A13, которая в сою очередь столкнулась со стоящей впереди машиной ВАЗ 2114, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Попавший под собственную машину водитель «десятки» получил повреждения ног. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.