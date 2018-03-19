Под Липецком в ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа 

17 марта в Лебедянском районе в ДТП погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась на трассе «Липецк — Данков». 58-летний водитель «пятнадцатой» выехал на встречную полосу, где врезался сначала в Lada Granta, а потом в ГАЗ-2790. В результате ДТП погибли водитель и 64-летняя пассажирка ВАЗа. 65-летнего водителя и 59-летнего пассажирка легковушки Lada Granta с травмами госпитализировали.
В тот же день в Елецком районе на трассе «Дон» 58-летний водитель Renault насмерть сбил 57-летнего пешехода.
Всего прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области случилось 16 ДТП, в которых 24 человека пострадали и семеро погибли.