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Человек погиб в ДТП между ВАЗ и микроавтобусом под Краснодаром
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Человек погиб в ДТП между ВАЗ и микроавтобусом под Краснодаром 

АиФ — Юг 48 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Авария, в ходе которой столкнулись автомобиль ВАЗ 2107 и микроавтобус FordTransit, произошла на 25 км автодороги Краснодар-Кропоткин в станице Васюринской. Сообщение в полицию об этом поступило в 5.45 26 марта.
«По предварительным данным, 23-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107, выехав на встречную полосу, сначала по касательной задел микроавтобус FordTransit, а затем допустил лобовое столкновение с другим таким же микроавтобусом, который двигался сзади», — рассказали в пресс-службе краевого УМВД.
В микроавтобусе, попавшем под лобовой удар, ехали 14 человек. 11 из них были госпитализированы, в том числе и один ребенок.
Предполагаемый виновник аварии — водитель легковушки — скончался от полученных травм на месте.
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