Ещё
В России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Primpress
В России планируют ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах, сообщает m24 со ссылкой на сайт правительства. Распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», — уточняется в сообщении.
Законопроект подготовлен Минтрансом. Документ предлагает внести изменение в статью 12.10 КоАП, предусматривающее санкцию за данное нарушение в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей (на данный момент штраф составляет 1 тыс. рублей).
По информации МВД, в 2017 году число аварий на переездах увеличилось на 17%, в них погибли 94 человека, более 300 получили травмы. В 95% случаев в подобных ДТП виноваты водители автомобилей.
В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье на Дмитровском шоссе опрокинувшаяся фура перекрыла четыре полосы Адвокат семьи сбитого полицейским байкера заявил о несостоятельности следственной экспертизы СК возбудил дело после нападения стаи собак на людей в Подмосковье
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН145
Британский МИД анонсировал ответ137
В Госдуме оценили заявление Порошенко37
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
Фанаты с трудом узнали Пугачеву30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение