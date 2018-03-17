В России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах

России планируют ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах, сообщает m24 со ссылкой на сайт правительства. Распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

«В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», — уточняется в сообщении.

Законопроект подготовлен Минтрансом . Документ предлагает внести изменение в статью 12.10 КоАП, предусматривающее санкцию за данное нарушение в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей (на данный момент штраф составляет 1 тыс. рублей).

По информации МВД, в 2017 году число аварий на переездах увеличилось на 17%, в них погибли 94 человека, более 300 получили травмы. В 95% случаев в подобных ДТП виноваты водители автомобилей.

В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.