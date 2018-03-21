Ещё
По шесть камер в каждом: в Самаре еще четыре трамвая оснастят системами видеонаблюдения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По шесть камер в каждом: в Самаре еще четыре трамвая оснастят системами видеонаблюдения 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Мэрия Самары закупит системы видеонаблюдения с накопителями для подвижного состава. Сейчас администрация ищет подрядчика, который предоставит четыре комплекта из шести видеокамер. Об этом сообщают на сайте госзакупок.
Новые системы слежения установят в салонах трамваев как старого, так и нового типа. На один комплект власти планируют потратить 123,3 тысячи рублей. Общая стоимость закупки — 493 тысячи рублей.
— Желающие участвовать в торгах должны прислать котировочные заявки. Победителя аукциона определят уже 3 апреля, — сообщают в документации.
В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 весь транспорт оснастят системами видеонаблюдения и накопителями информации. Ранее на закупку систем видеонаблюдения для 57 трамваев власти планировали потратить 19 миллионов 300 тысяч рублей.
Камеры в салонах трамваев установят для безопасности туристов. Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. Город примет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
63.ru: последние новости
На Революционной отремонтировали неработающую стрелку светофора «Багажник сложился пополам»: в Зубчаниновке Vesta протаранила «Жигули» В Железнодорожном районе Самары из-за прорыва трубы затопило дорогу
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию231
Как Путин поступит с Собчак после выборов533
Назван главный итог звонка Трампа Путину222
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье38
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение