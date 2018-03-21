По шесть камер в каждом: в Самаре еще четыре трамвая оснастят системами видеонаблюдения

Мэрия Самары закупит системы видеонаблюдения с накопителями для подвижного состава. Сейчас администрация ищет подрядчика, который предоставит четыре комплекта из шести видеокамер. Об этом сообщают на сайте госзакупок.

Новые системы слежения установят в салонах трамваев как старого, так и нового типа. На один комплект власти планируют потратить 123,3 тысячи рублей. Общая стоимость закупки — 493 тысячи рублей.

— Желающие участвовать в торгах должны прислать котировочные заявки. Победителя аукциона определят уже 3 апреля, — сообщают в документации.

В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 весь транспорт оснастят системами видеонаблюдения и накопителями информации. Ранее на закупку систем видеонаблюдения для 57 трамваев власти планировали потратить 19 миллионов 300 тысяч рублей.

Камеры в салонах трамваев установят для безопасности туристов. Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. Город примет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.