Инспектор в Киргизии оштрафовал напарника за нарушение ПДД. Видео

В селе Тору‐Айгыр в Кригизии сотрудник Управления обеспечения безопасности и дорожного движения (УОБДД) выписал штраф своему сослуживцу из‐за неправильной парковки. Поводом стала видеозапись местного жителя, который уличил стражей правопорядка в нарушении ПДД.

На видеозаписи, опубликованной в Youtube видно, как некий мужчина пытается вежливо узнать у сотрудников дорожной инспекции причину неправильной парковки их служебного автомобиля. После недолгой разъяснительной беседы, киргизские стражи правопорядка вынуждены подчиниться просьбам гражданина с включенной камерой мобильного телефона.

На видео видно, как один из инспекторов выписывает протокол о нарушении правил дорожного движения на своего напарника, который в тот момент управлял их служебным транспортным средством. Ролик под названием «Неужели? Самый разумный инспектор в Кыргызстане!» быстро собрал несколько тысяч просмотров.

В комментариях под видео пользователи хвалят неизвестного активиста, сумевшего тактично попросить местных сотрудников дорожной инспекции соблюсти закон, а также выражают свое удивленное восхищение их адекватным поведением.

Ранее «360» писал, что инспекторы ДПС в Ростове‐на‐Дону остановили автомобиль Hyundai Solaris с номерами «СС0002СР/061». Больше чем знаки, которые были в ходу во времена СССР, сотрудников патрульной службы удивило только советское водительское удостоверение, предъявленное владельцем машины.