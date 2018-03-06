Porsche выпустит такси для перевозки людей по воздуху 

В Porsche планируют разработать автомобили, перевозящие людей по воздуху. О своем намерении выпускать новый вид беспилотных летательных аппаратов представитель немецкого автомобилестроительного концерна заявил в СМИ.
«Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути», — цитирует директора компании по продажам Детлева фон Платена Lenta.ru.
На первоначальном этапе речь идет о проектировке воздушного такси, в качестве которого могут выступать специализированные дроны.
«Автомобилем Porsche владелец управляет сам. То же самое с дроном: нет необходимости получать лицензию пилота — многие свои функции устройство выполняет автоматически», — отметил фон Платен.
Сейчас в компании завершают разработку эскизов новейших летающих автомобилей, на суд общественности их представят в ближайшее время. Точную дату представители концерна не сообщают.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что названы марки автомобилей, которые обесцениваются медленнее всех. Рейтинг автомобилей по индексу остаточной стоимости составило аналитическое агентство «Автостат». В премиальном классе лидерам стал Volvo — показатели сохранности остаточной стоимости шведского бренда составили 87,06%. Серебро досталось Lexus (82,35%), а на третьем месте оказался немецкий Porsche (82,02%).
Справка «СП»
Porsche — немецкий производитель автомобилей, основанный известным конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Штаб-квартира и основной завод находится в Штутгарте, Германия. Основным акционером компании является род Порше. Porsche является самой высокодоходной автомобильной компанией в мире (в пересчёте на прибыль от каждой проданной машины). В 2010 году автомобили Porsche были признаны самыми надёжными в мире. В России подразделение Porsche возглавляет доктор Томас Штэрцель.
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