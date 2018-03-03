Криптокар: Porsche внедряет блокчейн-технологии в свои автомобили

Компания Porsche совместно со стартапом XAIN внедряет блокчейн-технологии в автомобильную индустрию. Таким образом Porsche стала первым производителем в мире, который внедрил данные технологии в автомобили.

«Транзакции по данной технологии отличаются безопасностью и значительно более высокой скоростью обработки, чем все предшествующие решения. Среди испытанных возможностей, в частности, были дистанционное отпирание и запирание дверей при помощи приложения, предоставление временного доступа к автомобилю, а также ряд новых бизнес-моделей, основанных на сборе шифрованных данных. В ходе дальнейшего развития технологии также могут быть использованы для усовершенствования беспилотного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы компании Porsche.

Помимо прочего, новая технология позволяет удобно и безопасно предоставлять временный доступ в автомобиль. Блокчейн также может использоваться для установки защищенного соединения с автомобилем и получения доступа к его данным и функциям. В то же самое время технология защищает всю коммуникацию между участниками. Porsche Panamera был оснащен технологией блокчейн с использованием процесса энергоэффективного майнинга от XAIN. Кроме того, в настоящий момент Porsche разрабатывает дополнительные применения данной технологии, в том числе в области зарядки и парковки.