Ещё
Криптокар: Porsche внедряет блокчейн-технологии в свои автомобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Криптокар: Porsche внедряет блокчейн-технологии в свои автомобили 

Южный автомобиль 3 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Компания Porsche совместно со стартапом XAIN внедряет блокчейн-технологии в автомобильную индустрию. Таким образом Porsche стала первым производителем в мире, который внедрил данные технологии в автомобили.
«Транзакции по данной технологии отличаются безопасностью и значительно более высокой скоростью обработки, чем все предшествующие решения. Среди испытанных возможностей, в частности, были дистанционное отпирание и запирание дверей при помощи приложения, предоставление временного доступа к автомобилю, а также ряд новых бизнес-моделей, основанных на сборе шифрованных данных. В ходе дальнейшего развития технологии также могут быть использованы для усовершенствования беспилотного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы компании Porsche.
Помимо прочего, новая технология позволяет удобно и безопасно предоставлять временный доступ в автомобиль. Блокчейн также может использоваться для установки защищенного соединения с автомобилем и получения доступа к его данным и функциям. В то же самое время технология защищает всю коммуникацию между участниками. Porsche Panamera был оснащен технологией блокчейн с использованием процесса энергоэффективного майнинга от XAIN. Кроме того, в настоящий момент Porsche разрабатывает дополнительные применения данной технологии, в том числе в области зарядки и парковки.
Южный автомобиль: последние новости
В Сочи в ДТП разбился известный артист кавказских танцев (видео) Охрана Тимати требует от участника ДТП 10 миллионов рублей В Ростове водители делили дорогу с помощью пистолета (видео)
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии135
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля704
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»42
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского28
Россия бьется со смертельно опасным противником378
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение