В Петербурге экстремал прокатился на крыше иномарки по Невскому проспекту

Петербурге лихач проехался по Невскому проспекту на крыше Audi. Видеозапись экстремального проката была опубликована в аккаунте @richrussiankids в Instagram.

Судя по кадрам ролика, молодой человек находился на крыше дорогой иномарки по дороге от Литейного проспекта до набережной реки Фонтанки. При этом человек за рулем автомобиля практически не смотрел на дорогу.

Пользователи соцсетей насчитали на видео сразу несколько нарушений правил дорожного движения, помимо поездки пассажира вне кабины. В их числе — остановка на полосе общественного транспорта, использование мобильного телефона за рулем и не пристегнутый ремнем безопасности водитель.

В отношении экстремалов возбуждено административное производство. Ведется проверка.

Сейчас видео удалено из Instagram.