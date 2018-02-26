Белорус задавил двух устроивших драку на дороге поляков

В Польше недалеко от местности Старе Кшевы произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое водителей, устроивших дорожную разборку. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
По сообщениям свидетелей, двое водителей на дороге S8 (участок Белосток-Замбрув) сначала столкнулись, а затем, остановившись на обочине дороги, принялись выяснять отношения на кулаках..
Внезапно на припаркованные транспортные средства наехал грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии. Под колеса также попали оба дерущихся водителей. Оба они в дальнейшем скончались от полученных травм.
В настоящее время водителю грузовика предъявлено обвинения, однако, не исключено, что виновниками трагедии могут признать и самих погибших.