Белорус задавил двух устроивших драку на дороге поляков

В Польше белорус на грузовике задавил насмерть двух устроивших драку на дороге поляков

Польше недалеко от местности Старе Кшевы произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое водителей, устроивших дорожную разборку. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

По сообщениям свидетелей, двое водителей на дороге S8 (участок Белосток-Замбрув) сначала столкнулись, а затем, остановившись на обочине дороги, принялись выяснять отношения на кулаках..

Внезапно на припаркованные транспортные средства наехал грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии . Под колеса также попали оба дерущихся водителей. Оба они в дальнейшем скончались от полученных травм.

В настоящее время водителю грузовика предъявлено обвинения, однако, не исключено, что виновниками трагедии могут признать и самих погибших.