Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв

Число жертв ДТП в Башкирии достигло девяти человек

Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии достигло девяти человек.

«По предварительной информации, столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер». В салоне автобуса могло находится 12 пассажиров. По уточнённой информации в результате ДТП погибло девять человек», — говорится в сообщении регионального МВД.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа МВД и экстренные службы. Ранее сообщалось о гибели семи человек в ДТП.

URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.