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Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв
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Число жертв ДТП в Башкирии достигло девяти человек 

RT на русском 6 часов назад
Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии достигло девяти человек.
«По предварительной информации, столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер». В салоне автобуса могло находится 12 пассажиров. По уточнённой информации в результате ДТП погибло девять человек», — говорится в сообщении регионального МВД.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа МВД и экстренные службы. Ранее сообщалось о гибели семи человек в ДТП.
URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.
RT на русском: последние новости
СМИ: Президент Польши попал в ДТП в Кракове В Петербурге при столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля погиб человек СМИ: В Египте девять человек погибли в результате ДТП с автобусом
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