Автомобиль въехал в группу детей в Словакии

"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник. Неподалеку от города Попрад на северо-востоке Словакии автомобиль врезался в группу детей, 12 из них пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Даниэла Джобаника.

Отмечается, что пострадали 12 детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.