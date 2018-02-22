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Автомобиль въехал в группу детей в Словакии
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Автомобиль въехал в группу детей в Словакии 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Неподалеку от города Попрад на северо-востоке Словакии автомобиль врезался в группу детей, 12 из них пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Даниэла Джобаника.
"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", — сказал Джобаник.
Отмечается, что пострадали 12 детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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