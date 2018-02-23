Ещё
В Петербурге столкнулись 12 автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГИБДД сообщила о трех пострадавших в ДТП с 12 автомобилями в Петербурге 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали при столкновении 12 автомобилей на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
"В 07.30 по адресу Всеволожский район, 101 километр КАД внешнего кольца, в результате столкновения порядка 12 автомобилей пострадали три человека (два в средней степени и один в тяжелой)", — говорится в сообщении.
Движение на этом участке дороги ограничено. Пропуск автомобилей осуществляется через Рябовское шоссе. Проводится проверка.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что на 105-м километре внешней стороны КАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. По данным собеседника агентства, в ДТП один человек погиб, еще два пострадали.
РИА Новости: последние новости
После ДТП в Кузбассе, где погибли шесть человек, возбудили уголовное дело В Словакии автомобиль врезался в группу детей В Ижевске две девочки погибли, упав с высотки
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
70-летняя Ротару вышла замуж39
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными5
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу31
Турция разнесла гуманитарный конвой в Сирии38
Неожиданное признание избитого украинского политолога150
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании Статьи
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
01:47
США пригрозили Асаду применением силы
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение