В Петербурге столкнулись 12 автомобилей

ГИБДД сообщила о трех пострадавших в ДТП с 12 автомобилями в Петербурге

"В 07.30 по адресу Всеволожский район, 101 километр КАД внешнего кольца, в результате столкновения порядка 12 автомобилей пострадали три человека (два в средней степени и один в тяжелой)", — говорится в сообщении. Три человека пострадали при столкновении 12 автомобилей на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области. Движение на этом участке дороги ограничено. Пропуск автомобилей осуществляется через Рябовское шоссе. Проводится проверка. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости , что на 105-м километре внешней стороны КАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. По данным собеседника агентства, в ДТП один человек погиб, еще два пострадали. #дтп #кад на каде размотало с 10-к машин pic.twitter.com/st0xT3DuIJ— Snarky (@SPECULATOR_OF) 23 февраля 2018 г.