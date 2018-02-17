Школьный автобус съехал в кювет в Ленинградской области

В Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет

"ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 "Псков" вблизи Луги. В съехавшем в кювет автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок", — сказал собеседник агентства. Школьный автобус, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет в Лужском районе Ленинградской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, по предварительным данным, пострадал один сопровождающий. Обстоятельства аварии выясняются.

Дети после ДТП размещены в гостинице "Луга", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Он отметил, что для доставки школьников в город Псков направлен резервный автобус.