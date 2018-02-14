Ещё
Лобовое столкновение Bentley попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобовое столкновение Bentley попало на видео 

Lenta.ru 5 часов назад
Bentley Continental GT на огромной скорости влетел в автомобиль британского пенсионера на узкой улочке. Инцидент произошел в старой части городка Амершем в районе Чилтерн-Хилс. Видео произошедшего, снятое на авторегистратор, публикует Daily Mail.
74-летний мужчина на Ford Kuga пропускал встречные автомобили и тронулся, когда улица опустела. В этот момент из-за поворота на полном ходу вылетел Bentley. Машину вынесло на бордюр, а через пару секунд она врезалась прямо в авто пенсионера. Ford перевернулся и улетел в стену, при этом мужчина в ДТП практически не пострадал.
Люксовый автомобиль двигался на скорости более 130 километров в час при разрешенных 30. После аварии 46-летний водитель Bentley попытался сбежать, однако его нашли благодаря пятнам крови, оставшимся в машине. Как сильно пострадал мужчина, не сообщается.
Осенью 2017-го он признал свою вину в опасном вождении и попытке скрыться с места ДТП. В январе 2018-го мужчину приговорили к 14 месяцам тюрьмы, а также запретили водить в течение четырех лет и семи месяцев. Когда именно произошла авария, не уточняется.
Bentley Continental GT может разогнаться до 100 километров в час мене чем за пять секунд. Стоимость нового автомобиля начинается примерно от 13 миллионов рублей.
Lenta.ru: последние новости
Полицейским запретили убирать с дорог пьяных судей Набитый евро чемодан оказался эффективнее молитв В США шериф пожалел свои машины и приказал застрелить нарушителя
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня12
Жириновский поставил на место Собчак86
«Газпром» решил поссориться с Германией27
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи55
Финалисты премии World Press Photo17
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
01:11
В-52 атаковали российских наемников в Сирии
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение