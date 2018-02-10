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В США в результате ДТП погибла россиянка
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В США в результате ДТП погибла россиянка 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Flickr / C. Holmes
Гражданка России погибла в результате дорожной аварии в американском городе Виндзор, штат Коннектикут, передает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Сообщается, что ДТП произошло в среду. В автомобиле находились 33-летний Павел Ковальчук и 41-летняя Татьяна Веденцова из Москвы. Машина столкнулась с мусоровозом на трассе 305 в 13.25 по местному времени.
По данным полиции, Ковальчук, который находился за рулем, получил серьезные травмы. Его и Веденцову доставили в госпиталь в Хартфорде. Позднее россиянка скончалась. Сообщается, что Ковальчук и Веденцова совершали рабочую поездку в США.
Водитель мусоровоза получил легкие травмы.
Власти начали расследование. По данным телеканала, в среду в Коннектикуте шел дождь со снегом.
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