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Скончавшийся за рулем водитель устроил массовое ДТП
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Скончавшийся за рулем водитель устроил массовое ДТП на юге Москвы 

Вести.Ru 6 часов назад
Потерявший сознание за рулем водитель спровоцировал массовую аварию на юге столицы. Сам виновник ДТП скончался до приезда инспекторов и скорой помощи. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.
Инцидент произошел во второй половине дня в минувший четверг, 8 февраля, напротив дома 56 по Варшавскому шоссе. Выезжавший с Проектируемого проезда №2305 владелец джипа Nissan, как видно на кадрах, врезался в бок фургона Mercedes-Benz, после чего грузовик вылетел на обочину и протаранил припаркованный Honda Civic.
Достучаться до водителя внедорожника очевидцам не удалось — мужчина скончался, не приходя в сознание. Другие участники ДТП в аварии не пострадали.
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