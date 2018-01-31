ЧП в Москве. Автобус с людьми врезался в разделитель

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В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что 11 человек пострадали в результате наезда автобуса на препятствие в Москве, передает РИА "Новости".
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"По предварительным данным, 11 человек пострадали", — сообщили в ГИБДД.
Сообщается, что ДТП произошло на Ленинградском шоссе.
Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", автобус, направлявшийся из области в центр, столкнулся с опорой тоннеля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины аварии выясняются.
Это второе ДТП с участием общественного транспорта в Москве за сутки. Во вторник около станции метро "Сходненская" автобус наехал на ограждение, никто не пострадал.
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