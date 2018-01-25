Ещё
Пенсионеры растащили выпавшую из «Газели» колбасу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеры растащили выпавшую из «Газели» после ДТП колбасу 

Рамблер 5 часов назад
Челябинские пенсионерки украли продукты, выпавшие из «Газели» после ДТП, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, две «Газели» столкнулись накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам с видеорегистратора, установленного на одной из них, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. После столкновения оба транспортных средства отбросило на остановку. В ДТП пострадал лишь один из водителей, отказавшийся при этом от госпитализации.
Отмечается, что одна из машин перевозила продукты питания, в том числе колбасу, пельмени и мясо, которые в результате столкновения высыпались из автомобиля. Как сообщают свидетели аварии в социальных сетях, пенсионерки, ждавшие на остановке прибытия общественного транспорт, украли выпавшие продукты.
«Водила сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушками-божий-одуванчик», — пишут в группе «Местоположение ДПС Южный Урал|МДПС» в соцсети «Вконтакте».
Между тем пользователи, прокомментировавшие запись в группе, разделились в своих мнениях о произошедшем. Одних «поразило» поведение пенсионерок, «будто кушать нечего», а другие назвали это «материальной компенсацией за перенесенный испуг».
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить важное.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигается мощный циклон13
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку485
Украина готовится в новому наступлению276
«Вот она глупая»: Кадыров ответил Собчак85
Один в один: за порно со звездами взялись любители10
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение