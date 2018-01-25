Пенсионеры растащили выпавшую из «Газели» колбасу

Пенсионеры растащили выпавшую из «Газели» после ДТП колбасу

Челябинские пенсионерки украли продукты, выпавшие из «Газели» после ДТП, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, две «Газели» столкнулись накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам с видеорегистратора, установленного на одной из них, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. После столкновения оба транспортных средства отбросило на остановку. В ДТП пострадал лишь один из водителей, отказавшийся при этом от госпитализации.

Отмечается, что одна из машин перевозила продукты питания, в том числе колбасу, пельмени и мясо, которые в результате столкновения высыпались из автомобиля. Как сообщают свидетели аварии в социальных сетях, пенсионерки, ждавшие на остановке прибытия общественного транспорт, украли выпавшие продукты.

«Водила сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушками-божий-одуванчик», — пишут в группе «Местоположение ДПС Южный Урал|МДПС» в соцсети «Вконтакте».

Между тем пользователи, прокомментировавшие запись в группе, разделились в своих мнениях о произошедшем. Одних «поразило» поведение пенсионерок, «будто кушать нечего», а другие назвали это «материальной компенсацией за перенесенный испуг».